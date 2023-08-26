До Токмака остались считанные километры: ВСУ усилили прорыв на Южном фронте 2 26.08.2023, 15:30

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На главном направлении атаки у РФ практически нет резервов.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил о том, что украинские бойцы прорвали главную линию обороны российских военных в Запорожской области и сейчас расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Radio NV подтвердил эту информацию и сообщил новые подробности о прорыве Южного фронта

«Есть даже официальная информация о том, что мы уже полностью контролируем Роботино. Можно посмотреть на карте боевых действий. Там Новопрокоповка, Сладкая Балка, Ильченково. От этого места, где мы сейчас находимся, до Токмака 15−18 километров.

Токмак — это важный пункт на нашем пути в Мелитополь.

Вокруг Токмака тоже построены круговые оборонительные сооружения. Он как будто в таком кольце оборонительном.

Можно доверять господину Милли, если он говорит, что [Силы обороны] прорвали первую линию и вышли на вторую линию», — заявил Алексей Гетьман.

Эксперт издания espreso.tv Сергей Згурец, проанализировав последние карты боевых действий, пришел к аналогичным выводам о расширении прорыва на Южном фронте.

«ВСУ имеют успехи на двух направлениях: «Новоданиловка - Новопрокоповка» и «Малая Токмачка - Очеретуватое». Первое направление – на Работино и южнее, а второе – это вклинение между Работиным и Вербовым. Там есть господствующая высота и ВСУ двигаются, чтобы выбить россиян из нее.

В общем, фронт вблизи Работиного расширяется. Там, где-то уже 12 км – это важно, потому что нужно двигаться по более широкому фронту, чтобы минимизировать возможные контратаки противника. Сейчас украинские войска преодолели передовую линию обороны и приближаются к основной.

Она следует за Работиным перед Новопрокоповкой и обходит Вербовое. Сейчас россияне подтягивают силы для удержания – эти силы являются сборной солянкой по разным направлениям. От Работино основной курс – на Токмак.

Перед ВСУ стоит первая задача – взять Заветное Желание на трассе от Старомайорского до Старомлиновки. Есть несколько вариантов – обходить эту деревню или нет.

Враг удерживает позиции на двух важных участках – Приютное и Кременчик. Это господствующие высоты. Должна сейчас активно поработать наша артиллерия, чтобы потом понимать, как и где наиболее оптимально продвигаться.

Движение в Старомлиновку такое же важное как и движение в Новопрокоповку на направлении Токмак. Эти два участка остаются крайне важными для ВСУ – мы здесь стараемся обеспечить максимальное давление на россиян.

Хотя это не единственные участки южного фронта, где войска могут действовать и где мы заставляем противника передвигать резервы, которых почти не осталось», – отмечает военный эксперт.

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