Буданов: «Настоящего» Путина последний раз видели 26 июня 2022 года 26.08.2023, 16:39

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Причины могут быть разные.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Радио Свобода» заявил, что привычная для восприятия версия российского диктатора Владимира Путина в последний раз появлялась на публике 26 июня 2022 года.

Интервьюер вспомнила опубликованное российскими ресурсами 22 августа видео с Путиным на саммите БРИКС, на котором он якобы забыл, что носит часы на правой руке, и задала Буданову вопрос «Это Путин?»

Начальник ГУР сказал «Я не знаю, что на это ответить», и «Мне кажется, что не очень».

«Давайте так: того, которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022 года», - отметил Буданов.

В то же время глава украинской разведки подчеркнул, что причины, почему «настоящий» Путин не появляется в публичном пространстве, могут быть разными: от состояния здоровья до банального нежелания.

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