Игнат: Удары по Москве — это только начало 1 26.08.2023, 16:59

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Спикер украинских Воздушных сил рассказал, почему БПЛА атакуют столицу РФ.

Все более частые атаки беспилотников на Москву – следствие развязанной Россией против Украины войны. Вероятно, все только начинается, и на российской территории скоро будет еще более тревожно. Оккупанты должны заплатить высокую цену за агрессию. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он сказал о том, что БПЛА атакуют Москву, поскольку Россия развязала войну против Украины. В дальнейшем таких инцидентов будет все больше, а у украинских войск появятся дополнительные средства для того, чтобы в РФ было еще тревожнее.

«Россия получила то, что и должна была получить — тоже воздушные тревоги. Конечно, это только начало. Я думаю, что Силы обороны будут иметь больше средств для того, чтобы на России было все тревожнее и опаснее и чтобы они пережили то же, что переживают наши граждане», - сказал Игнат.

Также он добавил, что оккупанты должны заплатить высокую цену за свою агрессию.

«Но без оружия, без реакции на то, что они делают, разумеется, не обойтись, поэтому Россия будет все чаще испытывать такие атаки», - подчеркнул Юрий Игнат.

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