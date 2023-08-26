Денис Урбанович: Остается надежда на белорусов, которые воюют 6 26.08.2023, 19:01

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Нужно создавать национальную армию.

Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович из батальона «Волат» полка Кастуся Калиновского, который защищает Украину с весны 2022 года, считает, что теперь нужно заниматься не созданием партий, движений и фондов, а созданием национальной белорусской армии, сообщает «Радыё Рацыя».

— Какой должна быть армия в Беларуси. Профессиональной. Открывают партии, движения, открывают миллион фондов, а толку от этого? Да никакого. Северинца этим не освободить, Статкевича этим не освободить. Остается надежда на тех белорусов, которые могут зайти в Беларусь и попытаться освободить ее, то есть на всех белорусов, которые сейчас воюют.

Чтобы нам это сделать, нужно больше людей. Набираться больше опыта, чтобы мы оперативно и профессионально могли защищать белорусов и освободить Беларусь.

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