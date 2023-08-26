Пропала связь с политзаключенным Владимиром Гундарем 26.08.2023, 21:23

Он не выходит на связь с семьей с 3 августа.

Пропала связь с политзаключенным Владимиром Гундарем, который находится в бобруйской колонии №2, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на его родственников.

Он не выходит на связь с семьей с 3 августа. В этот день он позвонил жене, они поговорили, и с того времени от него не было ни писем, ни звонков. Молчание очень тревожит близких, так как до 3 августа письма приходили регулярно через 2 дня.

Звонок в колонию ничего не прояснил — там ответили, что ничего не могут сказать о том, где Владимир. Родные предполагают, что мужчина мог быть отправлен в ШИЗО. Известно, что высланная политзаключенному 7 августа бандероль вернулась обратно к родным через 10 дней.

Владимира Гундаря судили трижды, в том числе по «делу Автуховича». Всего ему назначено 20 лет лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».