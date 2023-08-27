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Прорыв на Бердянск: ВСУ взломали самую сложную линию обороны россиян

  • 27.08.2023, 8:05
  • 11,204
Прорыв на Бердянск: ВСУ взломали самую сложную линию обороны россиян

Украинские войска впервые вышли на позиции тыловых частей РФ на Юге.

Украинские военные смогли прорвать самую сложную линию обороны россиян в южной части страны и теперь смогут ускорить темпы наступления.

Как сообщает Reuters, об этом рассказал украинский командир с позывным «Скала», который командует одноименным батальоном и воюет на направлении недавно освобожденного населенного пункта Работино.

«Мы не останавливаемся на достигнутом. Далее у нас Бердянск и больше. Я сразу дал понять бойцам, что наша цель не Работино, а Азовское море», — отметил он.

При этом «Скала» добавил, что украинским войскам уже удалось преодолеть основные заминированные маршруты и выйти на рубежи, с которых можно продвигаться вперед.

Военнослужащий отметил, что не сомневается в том, что дальнейшее продвижение будет более быстрым. Вместе с тем он добавил, что в самом Работино еще два дома находятся под контролем россиян.

Стоит отметить, что от Работино до Бердянска около сотни километров.

Он также отметил, что украинские подразделения вошли на территории, где находились только российские тыловики и намекнул, что их оборону прорвать будет несложно.

Как сообщалось ранее, о том, что ВСУ смогли пересечь первую линию обороны россиян на Запорожском направлении ранее говорил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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