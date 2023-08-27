Два мощных взрыва прогремели на заправках сжиженного газа в Румынии 1 27.08.2023, 8:51

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Есть погибший и десятки раненых.

Два мощных взрыва прогремели на заправках сжиженного газа в Креведии, что недалеко от Бухареста. Как минимум один человек погиб, а еще более 40 пострадали, сообщает УНИАН со ссылкой на местные СМИ.

Первый взрыв произошел в районе 19.00, из-за его начался пожар, передают СМИ со ссылкой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раеда Арафата. Пожар до сих пор не удалось ликвидировать.

Огонь охватил две цистерны и близлежащий дом. Спустя два часа прогремел второй взрыв. Арафат заявил, что опасность новых взрывов сохраняется.

Власти эвакуировали население в радиусе примерно 300 м и предупредили о сильном задымлении, которое распространяется в направлении Бухареста. В пригородах уже отмечено повышенное загрязнение воздуха, гражданам рекомендовано закрыть окна. В районе происшествия остановлено движение автотранспорта, работают десятки пожарных машин и машин скорой помощи.

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