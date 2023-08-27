ВСУ приступили к прорыву второй линии обороны оккупантов на Юге 27.08.2023, 8:57

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Готовится мощный удар.

Украинские военные «находятся на расстоянии следующего удара по серии подготовленных российских оборонительных позиций» в Запорожской области, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Как отметили в ISW, что ВСУ достигли дальнейших тактически значимых успехов на Западе Запорожской области, и несколько украинских и российских источников сообщили, что украинские силы продвигаются через, как предполагают украинские и американские источники, самую сложную серию подготовленных российских оборонительных позиций.

«Украинские войска сейчас находятся на расстоянии следующего удара по серии подготовленных российских оборонительных позиций, которые могут быть слабее, чем предыдущие, но все равно представляют значительный вызов», - говорится в отчете ISW.

Эти российские оборонительные позиции, которые находятся на пути Сил обороны Украины, скорее всего, состоят из относительно более плотного массива противотанковых рвов и заграждений типа «зубов дракона» и дополнительных минных полей, за которыми расположены российские боевые позиции, как и на первой российской линии обороны.

«Каждая из этих российских «линий» является многослойными оборонительными позициями с собственными передовыми и тыловыми районами, и важно различать тыловые районы отдельных российских оборонительных позиций и российской обороны на юге Украины в целом», - отмечают специалисты.

Аналитики отмечают, что российские оборонительные «линии» являются дополнительно условными в том смысле, что российские подготовленные позиции не являются однородными по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы личным составом.

В обзоре ISW также указывают, что по сообщению украинского источника, российские войска передислоцировали силы относительно элитного формирования из района Кременной в Луганской области в район Работино на Западе Запорожской области.

Известно и то, что российские нерегулярные формирования продолжают угрожать выходом из боевых действий в одностороннем порядке, несмотря на недавние усилия военного командования РФ, направленные на чистку и подавление неповиновения.

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