Блиндажи россиян трещат: ВСУ пошли вперед под Вербовым на Южном фронте 2 27.08.2023, 12:13

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Украинская армия прорывается к Токмаку.

Подразделения украинской армии на Запорожском направлении Южного фронта достигли новых успехов и продвинулись в направлении села Вербовое, которое расположено в 9 км к востоку от населенного пункта Работино, и в 20 км от Токмака, сообщает dialog.ua.

Артиллерия ВСУ расстреливает блиндажи и окопы с российскими военными, подавляя попытки сопротивления со стороны оккупантов.

Военный эксперт Telegram-канала Kravchuk опубликовал карту продвижения, составленную с помощью геолоцированных данных, полученных на новых видео с западной части Вербового.

«Зафиксировано продвижение ВСУ в направлении села Вербовое, в этом направлении тоже трещат блиндажи россиян», - отмечено в сообщении.

Эксперт подчеркивает, что успех под Вербовым является важным, поскольку позволяет расширить левый фланг атаки украинской армии.

«Это сейчас очень нужно, так как ВСУ вклинились в линию обороны и чтобы предотвратить огневой мешок, фланги должны быть прикрыты», - отмечено в сообщении.

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