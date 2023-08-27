NYT: Сырский призвал усилить оборону на одном из участков фронта, Россия приближается 3 27.08.2023, 13:36

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Оккупанты проводят перегруппировку сил.

На фоне обсуждений между Киевом и Вашингтоном, куда Украине следует направить войска вдоль линии фронта, командующий Сухопутных войск Александр Сырский призвал направить подкрепление на северо-восточный участок.

Как сообщает The New York Times, в последние недели российским войскам удалось продвинуться вокруг Купянска, пока силы обороны медленно продвигались на юге и востоке. Достижения России, хоть и незначительные, заставили украинские силы выделить часть войск для защиты частей этой растянутой линии фронта, которая тянется на несколько сотен километров.

«Подразделения противника продолжают наносить удары из артиллерии, минометов и авиации. При таких условиях мы должны немедленно принять все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих рубежах и наступать там, где это возможно, - написал Сырский в пятницу.

Как отмечает издание, дебаты по стратегии Украины начались на фоне ряда сообщений СМИ о том, что официальные лица США обвиняют в медленном прогрессе Украины в значительной степени ее стратегию.

«По соображениям Пентагона, Киев должен был сосредоточить огромное количество сил на одном участке линии фронта, чтобы совершить прорыв. Зато украинские командиры пытались распределить войска и огневую мощь способом, который они считали максимально справедливым и равноправным между Востоком и Югом», - пишет NYT.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на американскую критику, заявив, что Россия пытается добиться отвода украинских войск с некоторых участков фронта, в частности из Купянска Харьковской области.

«Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И все. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», - сказал Зеленский.

Замечания генерала Сырского стали еще одним напоминанием о том, что, несмотря на внимание общественности к контрнаступлению на юге, ситуация на других участках линии фронта остается нестабильной.

«Противник сейчас проводит перегруппировку сил и средств, а также перебрасывает с территории России новосформированные бригады и дивизии. Основная задача России - повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий», - добавил Сырский.

В последние недели украинские официальные лица призвали к эвакуации Купянска, поскольку российские войска приближаются, а обстрелы продолжаются. По словам местных чиновников, в субботу двое мирных жителей погибли в результате обстрела в небольшом селе к востоку от города.

Украина вернула город из-под контроля России в сентябре прошлого года после того, как он находился под оккупацией с первых месяцев войны, и его повторная потеря была бы серьезным ударом. Однако это представляется маловероятным, ведь в таком случае россияне бы оказались в ситуации, как с Херсоном, когда удерживали город с рекой позади и ограниченными линиями снабжения .

Вместо этого российские войска могут попытаться прорваться к реке Оскол, которая течет на север и юг, а затем использовать водный путь в качестве естественного барьера против дальнейших украинских атак.

«Купянск больше не будет оккупирован ни в коем случае», - сообщил в Telegram глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

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