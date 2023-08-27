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«Белавиа» отменила онлайн-регистрацию на рейсы

  • 27.08.2023, 14:14
  • 2,554
«Белавиа» отменила онлайн-регистрацию на рейсы

В компании озвучили причину.

«Белавиа» предупредила клиентов, что для них временно недоступна онлайн-регистрация на рейсы.

«В связи с техническими работами по переходу авиакомпании «Белавиа» на новые информационные системы временно будет недоступна услуга онлайн-регистрации на сайте авиакомпании, — сообщает компания. — Регистрация на рейсы будет осуществляться на стойках в аэропорту».

Авиакомпания рекомендует пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения предполетных процедур — за 2 часа до вылета.

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