ВСУ разгромили колонну россиян под Каховкой 27.08.2023, 14:39

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Военная техника пылает на обочине.

Украинская армия разгромила колонну российской техники рядом с Каховкой на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Кадры подбитой техники снял один из оккупантов на камеру мобильного телефона, после чего видео разошлось по социальным сетям, сообщает dialog.ua.

На опубликованных кадрах несколько разбитых военных грузовиков, один из которых охвачен сильным огнем. По всей вероятности, он перевозил топливо и при попадании загорелся и взорвался.

Другие машины, на корпусах которых можно заметить российскую Z-свастику, также стоят с повреждениями на обочине дороги.

«Вот он прилетик, вот машина разбитая - там вторая и третья. И так вся колонна стоит подбитая», - комментирует результат удара ВСУ российский военный.

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