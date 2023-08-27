закрыть
27 августа 2023, воскресенье, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили колонну россиян под Каховкой

  • 27.08.2023, 14:39
  • 3,536
ВСУ разгромили колонну россиян под Каховкой

Военная техника пылает на обочине.

Украинская армия разгромила колонну российской техники рядом с Каховкой на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Кадры подбитой техники снял один из оккупантов на камеру мобильного телефона, после чего видео разошлось по социальным сетям, сообщает dialog.ua.

На опубликованных кадрах несколько разбитых военных грузовиков, один из которых охвачен сильным огнем. По всей вероятности, он перевозил топливо и при попадании загорелся и взорвался.

Другие машины, на корпусах которых можно заметить российскую Z-свастику, также стоят с повреждениями на обочине дороги.

«Вот он прилетик, вот машина разбитая - там вторая и третья. И так вся колонна стоит подбитая», - комментирует результат удара ВСУ российский военный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников