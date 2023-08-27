Как сделать, чтобы Telegram показывал новости быстрее 27.08.2023, 14:53

Такой же «трюк» можно провернуть и с WhatsApp, TikTok и другими приложениями.

Сегодня для многих одним из главных источников информации стали официальные сообщества в мессенджере Telegram. Поэтому, когда он начинает «тормозить» либо занимать слишком много место на телефоне – это проблема, которая касается каждого из нас, пишет unian.net.

Не все знают, что кэш в Telegram нужно время от времени чистить – это касается тех, кто сидит в мессенджере со смартфона. Все дело в том, что программа устроена таким образом, что «съедает» ваше хранилище во время постоянного использования – тут ничего не поделаешь, нужно вмешательство пользователя.

Восстанавливаем стабильную работу Telegram

Делается это очень просто и быстро. Нужно зайти в само приложение со смартфона, затем нажать на колесико в правом нижнем углу и следовать пути «Настройки» → «Данные и память» → «Использование памяти».

Далее, все что нужно сделать – нажать на опцию «Очистить кэш». Читаем, что кэш очищен, пространство освобождено.

Что еще можно (а скорее нужно) сделать, так это настроить Телеграм таким образом, чтобы он автоматически чистил кэш – удалял мусор каждый день, неделю или месяц. Также в настройках можно ограничить размер кэша.

Если этого не делать, кэш Телеграма достигнет нескольких десятков (а иногда – даже сотен Гбайтов), что, помимо нестабильной работы самого мессенджера, может привести к снижению общей производительности смартфона.

Важно: если освобождения памяти не случилось, а Telegram как весил кучу гигабайт, так и продолжает весить, попробуйте переустановить / удалить приложение. При полном удалении весь кэш точно будет стерт.

К слову, данная процедура актуальна не только для Telegram. Точно так же можно очистить мусор в WhatsApp, YouTube, TikTok и других приложениях, которые отличаются неуемным аппетитом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».