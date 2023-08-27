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ВСУ прорывают оборону россиян в двух новых местах на Юге

  • 27.08.2023, 15:19
  • 6,496
ВСУ прорывают оборону россиян в двух новых местах на Юге

Оккупанты из-за паники действуют сумбурно.

Подразделения украинской армии продвигаются на двух направлениях к юго-востоку и юго-западу от села Работино - на Новопрокоповку и Очеретувате, нанося тяжелый урон российской армии, передает dialog.ua.

Об этом также сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Таврийского направления Александра Штупуна.

По его словам, украинские военные наносят настолько серьезный урон оккупантам, что они вынуждены в срочном порядке начать переброску дополнительных подразделений с других участков фронта, чтобы сдержать натиск ВСУ.

Более того, переброшенные сюда российские военные действуют сумбурно, увеличивая количество авиаударов, поскольку оставшихся у них средств артиллерии уже недостаточно для сдерживания наступления украинской армии.

Согласно поступающей информации, передовые подразделения ВСУ смогли вплотную подойти к так называемой «линии Суровикина», которая представляет из себя основную линию российской обороны.

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