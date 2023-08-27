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Командный пункт ВС РФ на Южном фронте «обнулили» одним ударом

  • 27.08.2023, 16:08
  • 2,976
Командный пункт ВС РФ на Южном фронте «обнулили» одним ударом

ВСУ показали кадры ликвидации.

Силы обороны Украины показали кадры успешной боевой работы на Южном фронте. В результате удара был ликвидирован командный пункт вооруженных сил России вместе с техникой. Видео 27 августа было на официальном канале Сил обороны Юга Украины.

Чем был нанесен удар конкретно, в ВСУ не сообщили, отметив, что били реактивной артиллерией. Не исключено, что использовалась в операции американская РСЗО HIMARS.

«Командный пункт оккупантов получил «горячий привет» от реактивщиков Сил обороны Юга Украины. Жаркий получился день», - сообщили украинские военные.

Под удар попала, в том числе, и военная техника ВС РФ.

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