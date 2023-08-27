ИП из Новополоцка арестовали на 20 суток за украинский флаг и репост 27.08.2023, 16:38

Решение вынесла «судья» Снежана Калиниченко.

Судья суда Новополоцка Снежана Калиниченко 10 августа постановила арестовать на 20 суток местную предпринимательницу Елену Зуброву. По мнению судьи, она провела в социальных сетях не разрешенный властями «пикет» и виртуально распространила «экстремистские» материалы.

Как сообщают правозащитники, в суде были озвучены доказательства того, что Зуброва якобы на своей персональной странице в Facebook имела ссылку на канал «Радыё Свабода». Там же присутствовало изображение факела оранжевого цвета, которое включено в республиканский список «экстремистских материалов».

Также по версии суда Елена провела без разрешения Новополоцкого горисполкома пикет в Facebook, который состоял в том, что она поместила в соцсети свою фотографию на фоне сине-желтого флага Украины.

Женщина в судебном заседании вину не признала. Однако, судья Калиниченко решила, что в действиях Зубровой содержится «состав» административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.19.11, ч. 1 ст.24.23 КоАП.

На основании этого судья за распространение «экстремизма» наказала предпринимательницу арестом на срок 15 суток, а за «пикетирование» - на 10 суток.

В итоговом постановлении путем, частичного сложения, судья окончательно определила для Зубровой взыскание в виде ареста сроком на 20 суток.

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