Российские торговые сети продолжают экспансию белорусского рынка 1 27.08.2023, 19:33

2,768

На этот раз речь идет о «Технониколь».

Российская торговая сеть «Технониколь», которая специализируется на стройматериалах, приобрела региональный распределительный центр в Осиповичах Могилевской области, пишет Ofice Life.

Как сообщается на сайте компании, площадь складов — 20 тысяч м2. На них ретейлер откроет первый собственный распределительный центр в Беларуси.

Открытие центра запланировано на январь 2024 года. Доля продаж через новый склад в следующем году должна составить 40%.

Распределительный центр в Осиповичах включает теплый и холодный склады, а также административное здание. Как отмечает ретейлер, новый склад позволит сократить сроки поставок продукции в магазины до одного-двух дней (сейчас — 10−25 суток).

Ранее сообщалось, что в этом году компания «Технониколь» купила два завода в Беларуси: один — у польского инвестора, второй — у литовского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».