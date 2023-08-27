Российские торговые сети продолжают экспансию белорусского рынка

Российские торговые сети продолжают экспансию белорусского рынка1
- 27.08.2023, 19:33
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На этот раз речь идет о «Технониколь».
Российская торговая сеть «Технониколь», которая специализируется на стройматериалах, приобрела региональный распределительный центр в Осиповичах Могилевской области, пишет Ofice Life.
Как сообщается на сайте компании, площадь складов — 20 тысяч м2. На них ретейлер откроет первый собственный распределительный центр в Беларуси.
Открытие центра запланировано на январь 2024 года. Доля продаж через новый склад в следующем году должна составить 40%.
Распределительный центр в Осиповичах включает теплый и холодный склады, а также административное здание. Как отмечает ретейлер, новый склад позволит сократить сроки поставок продукции в магазины до одного-двух дней (сейчас — 10−25 суток).
Ранее сообщалось, что в этом году компания «Технониколь» купила два завода в Беларуси: один — у польского инвестора, второй — у литовского.