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Бойцы подразделения Сил обороны Украины уничтожили очередной склад БК россиян

  • 27.08.2023, 22:25
  • 1,040
Бойцы подразделения Сил обороны Украины уничтожили очередной склад БК россиян

Сырский поделился видео.

Украинские военные продолжают контрнаступление и уничтожают противника на разных направлениях. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале поделился видео с яркими кадрами уничтожения позиций вооруженных сил РФ.

В видео можно увидеть густой серый дым, который идет от горящего здания. Там располагался склад боеприпасов российских оккупантов.

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