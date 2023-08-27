Бойцы подразделения Сил обороны Украины уничтожили очередной склад БК россиян 27.08.2023, 22:25

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Сырский поделился видео.

Украинские военные продолжают контрнаступление и уничтожают противника на разных направлениях. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале поделился видео с яркими кадрами уничтожения позиций вооруженных сил РФ.

В видео можно увидеть густой серый дым, который идет от горящего здания. Там располагался склад боеприпасов российских оккупантов.

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