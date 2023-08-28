Зеленский: Победа Украины станет ключом к освобождению Беларуси

Зеленский: Победа Украины станет ключом к освобождению Беларуси3
- 28.08.2023, 7:32
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Президент Украины уверен, что в Беларусь вернется демократия.
Победа Украины станет ключом к освобождению Беларуси и возврату территориальной целостности Молдовы и Грузии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеведущей Наталье Мосейчук.
— На мой взгляд, как будет — честно, я считаю, что украинская победа поставит точку, и я очень рад за общества этих стран. Это не только Беларусь, это будет вопрос не объединенной сегодня Молдовы и вопрос Грузии, — сказал президент Украины.
Он выразил уверенность в том, что победа Украины даст возможность политического решения для возвращения демократии в Беларусь и восстановления территориальной целостности Молдовы и Грузии и в военном решении не будет необходимости.
— То есть надо сломать эту иголку Кощея, и потом все это (пагубное влияние России — прим.) рассыпется, — отметила телеведущая.
— Так и есть. Я так считаю, — подтвердил президент Украины.