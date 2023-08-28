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Дроны атаковали Москву

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  • 28.08.2023, 7:48
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Дроны атаковали Москву
Фото: Reuters

Во Внуково и Домодедово задержаны рейсы.

В понедельник, 28 августа, Москву атаковали БПЛА, в Telegram-каналах сообщили, что дроны сбили в районе вертолетного завода.

По информации Telegram-канала Astra, БПЛА в Подмосковье сбили в пяти километрах от Московского вертолетного завода в Люберцах.

По словам местных жителей, беспилотник сбили в районе Коренево (Красково). Это место находится в пяти километрах от Московского вертолетного завода имени Михаила Миля. Он расположен в Томилино (Люберцы).

Кроме того, в аэропортах Внуково и Домодедово задержаны рейсы. План «Ковер» объявляли во Внуково.

Московский вертолетный завод имени Михаила Миля занимается опытно-конструкторской и научно-исследовательской работой, проектированием, постройкой и испытанием опытных образцов вертолетов. На заводе курируют внедрение в серийное производство новых моделей и модификаций вертолетной техники марки Ми.

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