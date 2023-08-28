Франция заплатит фермерам €200 млн за уничтожение вина 3 28.08.2023, 8:50

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Виноделы столкнулись с падением продаж.

Виноделы Франции столкнулись с падением продаж, из-за чего скопились излишки продукции, Минсельхоз республики и Евросоюз направят €200 млн на программу поддержки, которая предусматривает уничтожение вина, пишет Financial Times.

Вино перегонят в этанол, который можно будет использовать в промышленности, например, для изготовления духов или водно-спиртовых гелей. Это часть более широкой программы по поддержке французских виноделов, чьи проблемы появились в связи с падением продаж внутри страны, конкуренции на внешних рынках и падении продаж в Китае.

Предусмотрена схема по выплате компенсаций за вырубку виноградников. На это согласились около 1 тыс. виноделов в Бордо, будут уничтожены 9,2 тыс. гектаров виноградных лоз — 8% от общей площади выращивания в регионе.

Правительство стремится «остановить обвал цен и [помочь] виноделам найти новые источники дохода», им необходимо «адаптироваться к изменениям в потреблении и адаптировать производство к требованиям завтрашнего дня», пояснял министр сельского хозяйства Марк Фесно.

За последние десять лет потребление красного вина во Франции сократилось на 32%, следует из результатов исследования Kantar. Особенно резкий спад произошел среди молодежи, многие из которой предпочитают крепкие спиртные напитки, пиво, либо вовсе почти не пьют алкоголь.

В предыдущий раз перепроизводство вина в Европе произошло в середине 2000-х годов, ситуацию назвали «винным озером» (Wine lake). Это вынудило Евросоюз реформировать собственную сельскохозяйственную политику, чтобы сократить перепроизводство, которое стимулировалось субсидиями ЕС.

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