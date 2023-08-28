Страны Балтии и Польша сегодня обсудят механизм закрытия границы с Беларусью

Страны Балтии и Польша сегодня обсудят механизм закрытия границы с Беларусью2
- 28.08.2023, 9:11
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Подготовлен соответствующий план.
Сегодня в Варшаве состоится министерская встреча между Польшей и странами Балтии. На ней должны согласовать механизм закрытия границы с Беларусью. Как сообщила в пятницу министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, подготовлен соответствующий план, он будет представлен коллегам.
«Литва подготовила план закрытия границы, он имеет разные уровни, и мы его представим и обсудим с нашими коллегами, чтобы при соответствующих уровнях угрозы мы могли одновременно осуществлять одни и те же действия и решения одновременно», – цитирует ее BNS.
Напомним, о полном закрытии границы с Беларусью представители Польши и Литвы начали заявлять после перевода в нашу страну ЧВК «Вагнер». Литва уже сократила количество работающих пограничных переходов на границе с Беларусью с шести до четырех.
В Польше остаются открытыми только переходы под Брестом: по одному для пассажирского и грузового транспорта.