10 рейсов ушли на другие аэродромы из-за ограничений в аэропортах Москвы 1 28.08.2023, 9:22

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Московские аэропорты ночью останавливали прием и отправку самолетов на фоне атаки дронов.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали рейсы, десять самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация.

Пассажиры самолетов, которые улетели на запасные аэродромы, в итоге были «доставлены в аэропорты назначения».

Аэропорты остановили прием и отправку рейсов около 2:30 ночи. Был задействован план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, писали телеграм-каналы Baza и Mash.

В районе Люберец был уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве, рассказал мэр Сергей Собянин.

В последнее время столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов. Причиной становились атаки беспилотников. В частности, ограничения вводили в ночь на 25 и 26 августа.

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