Ученые назвали главный секрет счастья и долгожительства 2 28.08.2023, 9:51

3,144

Результаты исследования наверняка удивят вас.

Издание Harpers’s Bazaar считает, что ученые раскрыли секрет долгой и, прежде всего, счастливой жизни в результате необычного исследования продолжительностью 85 лет. Эти результаты наверняка удивят вас.

Исследователи Гарвардского университета долго бились над научным экспериментом, посвященным человеческому счастью. В конце концов ученые раскрыли секрет и получили ответ на самый главный вопрос – как жить долго и счастливо.

Профессор психиатрии и руководитель научной группы Роберт Уолдингер заявил: главный показатель того, насколько счастливыми и здоровыми мы будем, когда состаримся, никак не связан с уровнем холестерина в крови, часами в спортзале, правильным питанием и духовными практиками. Все зависит только от людей. Точнее – от общения с ними.

Именно качественные и здоровые отношения в семье, дружеском кругу и в рабочем коллективе определяют уровень удовлетворенности жизнью и напрямую влияют на эмоциональное благополучие. А это и есть тот самый «ключик» к счастью.

Интересно, что это исследование называют чуть ли не «самым продолжительным» в мире: разгадать секрет счастья пытались с 1938-го года. Для этого ученые наблюдали за участниками из разных слоев общества и задавали им вопросы, касающиеся их жизни.

Как они живут, о чем беспокоятся, как решают ежедневные проблемы, как ощущают себя в новых статусах, как строят отношения с партнерами и многое другое. Каждую «пятилетку» ученые оценивали здоровье испытуемых, делали ДНК-тесты и проверяли мозговую активность.

Также в Гарварде заявили, что в момент эксперимента было выявлено еще одно удивительное открытие: отношения напрямую влияют на физическое здоровье и могут исцелить ряд хронических (и не только) заболеваний в зрелом возрасте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».