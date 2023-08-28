«Медуза»: В Кремле определились, кто пойдет на президентские выборы 2024 года 3 28.08.2023, 9:54

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Главный критерий отбора кандидатов — возраст.

В политическом блоке администрации президента (АП) РФ, которым руководит Сергей Кириенко, определились со «спарринг-партнерами», которые будут «конкурировать» с Владимиром Путиным на президентских выборах 2024 года. По словам двух источников «Медузы», близких к Кремлю, одним из главных критериев их отбора стал возраст. Среди зарегистрированных кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет. По оценке чиновников АП, наличие таких кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься о том, что 70-летний Путин — «уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой».

На данный момент в АП рассчитывают, что на выборы кроме Путина пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» (лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил, что его партия не будет выдвигать кандидата и поддержит Владимира Путина). Кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова. «Никаких темных лошадок типа [выдвинутого коммунистами в 2018 году бизнесмена Павла] Грудинина. Зюганов привычен президенту, у него высокий статус лидера партии, его фамилия знакома каждому избирателю. При этом у него есть потолок — кондовый электорат КПРФ, новых избирателей он привлекать не будет», — объяснил один из собеседников «Медузы», близких к АП.

В 2008 году на выборах президента Зюганов получил 17%, в 2012 году — 18%. Подобная стабильность рейтинга важна для Кремля — планируется, что на грядущих выборах Путин наберет «рекордный результат». Действующий президент должен получить более 80% голосов с явкой более 70%. Этому гипотетически могло помешать повторение истории с Грудининым — тогда согласованный с Кремлем кандидат начал неожиданно набирать рейтинг и АП пришлось вести против него полноценную кампанию по черному пиару. «С приевшимся Зюгановым таких эксцессов не будет», — уверен близкий к АП собеседник «Медузы». Сейчас рейтинг доверия Зюганову по «Левада-Центру» составляет 3%, рейтинг КПРФ по ВЦИОМ — 10,2%.

Кандидатом от ЛДПР, по задумке Кремля, должен стать лидер партии Леонид Слуцкий. По словам источника, близкого к АП, Слуцкий и сам хочет поучаствовать в выборах, «так как любит пиар». Собеседник, близкий к руководству ЛДПР, подтвердил эту информацию и добавил, что Слуцкий «любит светиться на публике» и намерен «поднять личную известность». С этой же целью, по словам источника, Слуцкий сейчас возглавляет списки партии на региональных выборах: «Его фото — на первых полосах партийных газет, а во время президентских еще и телеэфир во время дебатов прибавится».

Собеседник, близкий к политическому блоку Кремля, ситуацию с выдвижением Слуцкого описал так: «Он вполне подходит — серьезный мужчина, при должности, в пиджаке. Никто не скажет, что это чистый спойлер. Но личный рейтинг Слуцкого низкий, а сам он как публичный политик — ну такое…»

С кандидатом от «Новых людей» (НЛ) все сложнее. В Кремле хотели бы, чтобы от партии выдвинулся ее председатель, бизнесмен Алексей Нечаев. «Логика та же, что со Слуцким: серьезный мужчина в пиджаке, представительный, правильный. Но малоизвестный и не очень харизматичный. Чтобы рейтинг не выбился [вперед] и не стал угрожать KPI по Путину», — пояснил один из собеседников «Медузы», близких к АП.

Однако с самим Нечаевым этот план пока согласовать не удалось. По словам двух источников «Медузы», близких к Кремлю, тот понимает, что «много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет».

«Нечаев хочет, чтобы НЛ вышли как минимум на третье место на выборах в Госдуму в 2026 году. Он думает, что его низкий результат на президентских выборах помешает этой цели», — пояснил близкий к АП источник «Медузы».

По информации собеседников «Медузы», вместо себя Нечаев предлагает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который сейчас баллотируется в мэры Москвы. Однако АП эта кандидатура не устраивает. Кремль продолжает настаивать на участии Нечаева, хотя Даванков — вполне системный политик:

Дело в возрасте. Даванкову 39 лет, он любит пиар, может нормально выступать публично. Понятно, что он не получит большой процент, но молодой и активный кандидат может заставить избирателя подумать о возрасте президента. Это будет невыгодный контраст. Речь не о результате [Путина] на самих выборах, а о перспективе пары-тройки лет, когда мысли о том, что Путин, конечно, молодец, но не пора бы прийти кому-то помоложе, появятся. Участие молодых кандидатов может стать катализатором таких мыслей.

Согласно опросу компании Russian Field, проведенному в мае этого года, возраст является третьим по популярности ответом на вопрос о том, что россиянам «не нравится» в действующем президенте, — выше только «мягкость» Путина (в чем проявляется эта «мягкость» — совершенно непонятно) и его невнимательность к внутренним делам страны.

Сразу несколько региональных чиновников и единороссов, опрошенных «Медузой», подтвердили, что в последние несколько лет россиян действительно начал беспокоить возраст Путина. «Не пора ли о преемнике подумать, может, уже пора отдохнуть, нужен новый взгляд?» — перечисляет вопросы жителей один из высокопоставленных региональных единороссов.

Сами чиновники тоже начали по-другому относиться к Путину после его семидесятилетия. Если раньше собеседники «Медузы» из числа чиновников, единороссов, лояльных власти бизнесменов и политтехнологов называли действующего президента «первым», «главным», «верховным» или «папой», то теперь чаще всего называют его «дедом». Один из собеседников, близких к Кремлю, на вопрос о причинах этого ответил так: «Ну дед и дед, это же без негатива. Возраст у него такой».

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