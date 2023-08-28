Белорусы вышли на акции в поддержку Полины Шарендо-Панасюк и других политзаключенных 1 28.08.2023, 10:23

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Акции прошли в разных городах Европы.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк должна была выйти на свободу в начале августа. Но на нее снова завели новое уголовное дело и создали невыносимые условия. В результате женщина, здоровье которой сильно подорвано, объявила голодовку. Еду Полина не принимает с 23 августа.

Белорусы в разных городах Европы вышли на акции в поддержку объявившей голодовку Полины Шарендо-Панасюк и других политзаключенных.

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