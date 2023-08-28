Российские туристы массово рванули в Беларусь 11 28.08.2023, 12:18

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Наша страна стала наиболее популярным туристическим направлением у россиян.

Беларусь является наиболее популярным туристическим направлением у россиян. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров, входящих в организацию.

Чаще всего россияне запрашивают у операторов короткие поездки в нашу страну, второе место по популярности занимает санаторный отдых, а третье – экскурсионные поездки.

РСТ оценивает количество россиян, посетивших в прошлом году Беларусь, в миллион человек.

В пятерку наиболее популярных направлений также входят Узбекистан, Армения, Кыргызстан и Азербайджан.

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