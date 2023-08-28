В российских вузах начнут массово изучать китайский 1 28.08.2023, 12:43

1,130

Китай становится для РФ «старшим братом».

Китайский язык включат в программы российских вузов, поскольку он становится «одним из главных» мировых языков в науке, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.

По его словам, сейчас уже 30% научной литературы издается на китайском языке. «Мы хотим оставаться в [научном] тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными», — сказал Фурсенко.

При этом он подчеркнул, что китайский — не единственный «научный» язык, который стоит изучать. В то же время «надо добиваться», чтобы русский «оставался среди нескольких языков науки», отметил помощник президента.

Он также напомнил, что китайский ранее был введен в качестве второго обязательного иностранного языка в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и это вызвало «дикое сопротивление».

Весной руководство МФТИ заменило изучение испанского, французского и немецкого языков на китайский в 2023–24 учебном году. После масштабного протеста студентов, которые готовы были устраивать бунты, пикеты и бойкоты, от этой «своевременной и перспективной» инициативы было решено отказаться.

В Госдуме призвали также включить китайский в обязательную школьную программу. С таким предложением выступил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

До этого учить китайский также заставили сотрудников Банка России. Так ЦБ надеется наладить профессиональные взаимодействия своих работников с коллегами из Пекина. Финансовый регулятор планирует ежегодно обучать китайскому четыре группы слушателей по четыре-восемь человек. Обучение до 32 человек в год при численности более 45 тыс. сотрудников не выглядит масштабным, но оно будет иметь ежегодный регулярный характер.

В то же время опрос банка «Открытие» к Дню китайского языка 20 апреля показал, что за последние два года доля тех, кто считает китайский самым необходимым иностранным языком, выросла в три раза — до 16%. Наиболее востребованным он оказался в регионах, которые географически близки к Китаю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».