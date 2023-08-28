Точно в цель: ВСУ мощно отработали по россиянам в районе Работино и Новопрокоповки 28.08.2023, 13:30

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Дрон зафиксировал эффектные попадания по вражеским целям.

Силы обороны Украины показали яркое видео, снятое на юге страны в районе населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. На этом участке фронта продолжается контрнаступление и активное уничтожение противника.

Видео изданию «Обозреватель» передали защитники Украины. Воины показали, как реактивная система залпового огня отправляла «подарки» оккупантам.

На ролике видно, что украинские артиллеристы подписали снаряды, которые нанесли удары по врагу. На одном из них написано «Слава Украине», на другом – «Слава полку Азов».

Стрельба была эффективной. Украинский дрон, который наблюдал за операцией, зафиксировал эффектные попадания по вражеским целям. Над местами прилетов поднялись столбы дыма.

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