Литва в ближайшее время может закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью 1 28.08.2023, 14:15

6,174

Фото: Reuters

О каких пунктах пропуска идет речь?

Литва планирует закрыть еще два пункта с Беларусью. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, пишет BNS.

— МВД предложит закрыть еще два пункта. Это пограничные пункты «Лаворишки» (с белорусской стороны «Котловка» — Прим. ред.) и «Райгардас» («Привалка»), — сообщила Агне Билотайте на встрече с коллегами из стран Балтии и Польши в Варшаве в 28 августа.

Глава ведомства отметила, что соответствующее предложение уже сформировано, принятие решения по этому вопросу «должно быть сделано в ближайшее время».

По словам министра, решение о закрытии еще двух пунктов пропуска было принято в целях укрепления безопасности страны и для того, чтобы решить проблему контрабанды.

28 августа представители Литвы, Латвии и Польши обсудили на встрече в Варшаве механизм полного закрытия границ с Беларусью. Агне Билотайте ранее сообщила, что пока нет данных об угрозах, из-за которых пришлось бы принимать такие меры.

Напомним, 18 августа Литва уже закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью («Шумскас» («Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») в ответ на возможные угрозы со стороны наемников ЧВК Вагнера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».