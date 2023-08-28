Литва в ближайшее время может закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью

Литва в ближайшее время может закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью1
- 28.08.2023, 14:15
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О каких пунктах пропуска идет речь?
Литва планирует закрыть еще два пункта с Беларусью. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, пишет BNS.
— МВД предложит закрыть еще два пункта. Это пограничные пункты «Лаворишки» (с белорусской стороны «Котловка» — Прим. ред.) и «Райгардас» («Привалка»), — сообщила Агне Билотайте на встрече с коллегами из стран Балтии и Польши в Варшаве в 28 августа.
Глава ведомства отметила, что соответствующее предложение уже сформировано, принятие решения по этому вопросу «должно быть сделано в ближайшее время».
По словам министра, решение о закрытии еще двух пунктов пропуска было принято в целях укрепления безопасности страны и для того, чтобы решить проблему контрабанды.
28 августа представители Литвы, Латвии и Польши обсудили на встрече в Варшаве механизм полного закрытия границ с Беларусью. Агне Билотайте ранее сообщила, что пока нет данных об угрозах, из-за которых пришлось бы принимать такие меры.
Напомним, 18 августа Литва уже закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью («Шумскас» («Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») в ответ на возможные угрозы со стороны наемников ЧВК Вагнера.