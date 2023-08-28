Россия бросила в бой последние резервы после прорыва фронта в Запорожье 1 28.08.2023, 14:19

7,270

Там ВСУ пробили первую линию обороны из укреплений и минных полей.

Российский Генштаб бросают в бой последние доступные резервные части, чтобы сдержать натиск украинской армии в Запорожской области, где ВСУ пробили первую линию обороны из укреплений и минных полей.

Как сообщает Forbes, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, старейшее из действующих соединений ВДВ, была передислоцирована на запорожский фронт с Востока Украины, где участвовала в боях в районе Кременной.

76-я дивизия — «одна из лучших», что есть у российской армии, и относительно «свежая», указывает Роб Ли, аналитик Foreign Policy Research Institute в Филадельфии. Согласно военной доктрине России, она относится к категории «стратегических резервов», что указывает на серьезность положения на фронте, пишет Forbes.

У российских генералов не осталось выбора: ВСУ заняли Урожайное, а вслед за ним — Работино, два села в Запорожской области по пути к главной цели — Мелитополю, контроль над которым позволит перерезать «сухопутный мост» в Крым.

Признаки исчерпания резервов у российской армии появились еще в начале августа, писали эксперты американского Института изучения войны (ISW). Об этом, по оценке ISW, свидетельствует тот факт, что генералам приходится перебрасывать силы вдоль линии фронта вместо того, чтобы подтягивать резервные части из тылов. Это означает, что украинское наступление привело к «существенной деградации» российской обороны и истощению сил на «критическом участке фронта», писали эксперты ISW.

Украинская армия, впрочем, также задействовала одни из последних доступных резервов, пишет Forbes. Чтобы прорвать оборону в Запорожье, в бой отправили 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ численностью две тысячи человек, укомплектованную британскими танками Challenger, а также БМП Marder и Stryker.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».