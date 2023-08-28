Главы МВД Польши и стран Балтии рассказали, в каком случае полностью закроют границу с Беларусью 28.08.2023, 14:47

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Фото: @MSWiA_GOV_PL

Страны договорились об общих критериях.

В случае критического инцидента ЕС полностью закроет границы с Беларусью, сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский по итогам встречи с коллегами из стран Балтии, которая прошла сегодня в Варшаве, пишет RMF24.

«Если на границе с Беларусью произойдет критический инцидент, независимо от того, граница это Польши, Литвы или Латвии, мы примем немедленные ответные меры. Все пограничные переходы будут закрыты», — сказал Каминский.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте уточнила, что министры договорились и об общих критериях для принятия такого решения, и рассказала о них.

«Их два: во-первых, вооруженный инцидент или инциденты у границы одной из стран. Он должен быть таким, какой представляет серьезную угрозу нацбезопасности стран. Второй критерий — организованный массовый прорыв нелегалов», — передает слова Билотайте Delfi.

По ее словам, если будет зафиксирован один из таких инцидентов, то пройдет оперативный обмен информацией между службами, и тогда будет принято решение [о закрытии границ] на уровне правительств.

Также сообщается, что в совместном заявлении главы МВД потребовали от режима Лукашенко «немедленно вывести ЧВК «Вагнера» с территории Беларуси и убрать нелегальных мигрантов из приграничной зоны».

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что ее ведомство предложит закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью. Это пограничные пункты «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

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