Белорусские банки ужесточили правила приема валюты 12 28.08.2023, 16:06

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Нововведение вызвало широкий резонанс.

В банках кассиры начали внимательнее присматриваться к купюрам при обмене валюты и чаще отказывать в приеме банкнот, жалуются клиенты. «Белсат» выяснил, что банки действительно изменили правила, и связано это с санкциями.

«Люди часто не могут сдать доллары, ведь купюры начали ну совсем уж тщательно проверять в банках. Видел, как мужчина хотел поменять доллары на евро, так каждую купюру просматривали и с десяток назад отдали. Из-за этого очереди повсюду, так как досконально просматривают валюту», – утверждают очевидцы.

«Белсат» проверил эту информацию в контакт-центрах нескольких банков.

В «Технобанке» заявили, что в последнее время правила приема валюты у них не менялись: «Возле каждого обменного пункта вы можете ознакомиться с признаками платежеспособности купюр. Эти признаки – общие, и в последнее время они не менялись. Если купюра не подходит, то кассир вправе отказаться ее принимать».

В «Альфа-банке» также заверили, что «никаких изменений в правилах приема банкнот не было», а каждый кассир самостоятельно решает, соответствует ли купюра требованиям.

При этом в «БНБ-Банке» рассказали, что месяц назад Нацбанк утвердил изменения в правилах приема валюты, и посоветовали ознакомиться с документом на своем сайте. Такая же инструкция опубликована на сайте «Беларусбанка». В контакт-центре этой организации уточнили, что «перечень признаков платежеспособности банкнот» одобрили в июне, и сейчас все беларусские банки пользуются этой методичкой:

«Да, немного изменились требования к купюрам. Раньше список признаков платежеспособности каждый банк вырабатывал сам, а сейчас этот перечень единый. Я так понимаю, что это связано с тем, что мы сейчас не имеем возможности направить купюры на инкассо».

Этот сервис позволяет с оплатой комиссии направить валюту в банк, который ее выпустил, чтобы проверить платежеспособность и заменить изношенную или поврежденную валюту.

«Сейчас в связи с определенными событиями такой возможности нет, услуги тоже нет, поэтому такой общий перечень и одобрен», – говорят в «Беларусбанке».

Такие же объяснения дали в «Белинвестбанке». Там слово «санкции» тоже не использовали:

«В связи с ограничениями, введенными в феврале прошлого года, правила приема ужесточили, так как мы не имеем обмена купюр напрямую с теми, кто выпускает валюту. Если имеются какие-то печати, обнаруженные в ультрафиолете, у нас в банке не меняют. Раньше мы могли сдать купюры на инкассо, сейчас такой возможности нет, поэтому правила изменили».

В организации посоветовали обращаться в другие банки, чтобы попытаться обменять поврежденные купюры.

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