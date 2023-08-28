ВСУ проредили ряды офицеров РФ: опубликованы имена 1 28.08.2023, 17:07

Среди ликвидированных оккупантов — подполковник СОБР, участвовавший в штурме Бахмута.

Потери России в рядах офицеров во время войны в Украине возросли - ликвидированы подполковник, капитан и три лейтенанта.

Как сообщает в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывним «Штирлиц», в частности, отправился на удобрение подполковник СОБР (запаса), участвовавший в штурме Бахмута.

«Успешно демобилизированы … подполковник… Роман Бочаров, капитан Александр Лебедев, лейтенант Юрий Помещиков, лейтенант Дмитрий Ходачков, младший лейтенант Андрей Фоос», - пишет Штирлиц.

По информации из российских тг-каналов, Бочаров участвовал в штурме Бахмута в составе ЧВК «Вагнер».

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