Пограничная служба Польши сообщила об атаке патруля белорусскими спецслужбами 1 28.08.2023, 17:36

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Подробности.

Пограничная охрана Польши сообщила, что в воскресенье нарушить границу со стороны Беларуси пытались всего шесть мигрантов, в том числе два гражданина Сирии и один – Йемена. Еще трое мигрантов вернулись вглубь белорусской территории при виде польского патруля.

Несмотря на минимальное количество нарушителей, не обошлось без атаки польского патруля. На участке заставы в Мельнике поздно вечером польский патруль был забросан камнями. В сводке Пограничной охраны утверждается, что это делали белорусские службы. Никто не пострадал, патрульные автомобили повреждений не получили.

W dn.27.08 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾6 cudzoziemców:2 ob.Syrii i ob.Jemenu a 3 osoby na widok patroli🇵🇱zawróciły na🇧🇾#PSGMielnik o godz. 23.00 służby🇧🇾rzucały kamieniami w patrol🇵🇱służb.Nikt nie ucierpiał,żaden pojazd nie został uszkodzony.#ZielonaGranica pic.twitter.com/G05bRIfgT4 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 28, 2023

Довольно спокойно было и на границах Литвы и Латвии. Литовские пограничники сообщили о 14 нарушителях, а латвийские – всего о трех.

Как писал сайт Charter97.org, сегодня главы МВД Польши и стран Балтии рассказали, в каком случае полностью закроют границу с Беларусью.

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