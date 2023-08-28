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Пограничная служба Польши сообщила об атаке патруля белорусскими спецслужбами

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  • 28.08.2023, 17:36
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Пограничная служба Польши сообщила об атаке патруля белорусскими спецслужбами

Подробности.

Пограничная охрана Польши сообщила, что в воскресенье нарушить границу со стороны Беларуси пытались всего шесть мигрантов, в том числе два гражданина Сирии и один – Йемена. Еще трое мигрантов вернулись вглубь белорусской территории при виде польского патруля.

Несмотря на минимальное количество нарушителей, не обошлось без атаки польского патруля. На участке заставы в Мельнике поздно вечером польский патруль был забросан камнями. В сводке Пограничной охраны утверждается, что это делали белорусские службы. Никто не пострадал, патрульные автомобили повреждений не получили.

Довольно спокойно было и на границах Литвы и Латвии. Литовские пограничники сообщили о 14 нарушителях, а латвийские – всего о трех.

Как писал сайт Charter97.org, сегодня главы МВД Польши и стран Балтии рассказали, в каком случае полностью закроют границу с Беларусью.

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