Представлен смартфон с самой быстрой зарядкой на рынке 1 28.08.2023, 19:37

Он заряжается всего за девять минут.

В Китае прошла презентация продуктов realme. Одна из новинок – флагманский смартфон GT5 который, отличается рекордно мощной зарядкой на 240 Вт. Всего за 80 секунд заполняются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут, отмечает «Униан».

Также смартфон оснащен светодиодной полосой на задней панели для оповещения об уведомлениях и других событиях, самым топовым процессором Qualcomm и 24 Гбайт оперативной памяти.

Основные характеристики realme GT5:

Дисплей: 6,74", 1,5K, AMOLED, 144 Гц, 1400 нит.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 3,2 ГГц, Adreno 740.

Память: 12/16/24 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 или 1 ТБ ПЗУ UFS 4.0.

Камера: основная (50 Мп, Sony IMX890), широкоугольная (8 Мп, Sony IMX355), макро (2 Мп, GalaxyCore GC02M1).

Батарея: 4600/5240 мАч, быстрая зарядка 150/240 Вт.

ОС: Android 13, realme UI 4.0

Кроме того, у девайса при себе продвинутая система охлаждения, 16-мегапиксельная фронталка и стереодинамики. Hа выбор покупателям будут доступны три конфигурации GT5, которые отличаются не только объемом памяти, но и емкостью аккумулятора со скоростью зарядки.

В Китае ценник на realme GT5 стартует с 2999 юаней, самая топовая версия с 24 ГБ + 240 Вт обойдется в 3799 юаней. Позже новинка доберется до Европы.

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