Экс-министр обороны Литвы: Чтобы контролировать границу, нужно уменьшать число переходов 1 28.08.2023, 21:35

Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

На данный момент на белoрусско-литовском пограничье работает четыре пункта пропуска.

Литовские власти заявляют, что в ближайшее время могут быть закрыты еще два КПП на границе с Беларусью. «Белсат» попросил прокомментировать эту ситуацию бывшего министра обороны Литвы, депутата Европарламента Расу Юкнявичене.

Чтобы контролировать границу, нужно уменьшать количество КПП

Раса Юкнявичене отметила, что теперь нужно заниматься серьезным контролем на литовско-белoрусском пограничье. Одна из причин – это контрабанда, которая переправляется из Беларуси в Литву и является источником пополнения бюджета для Лукашенко. По мнению депутата Европарламента, Лукашенко намеренно поощряет развитие контрабанды, режим принимает непосредственное участие в этом бизнесе – в первую очередь связанном с нелегальной переправкой табака и алкоголя. Ведь чем больше товара будет переправлено через границу, тем больше он может получить денег.

Поэтому это надо прекращать, высказала свое мнение Раса Юкнявичене.

- Но как это сделать? Ведь если на границе работает шесть пропускных пунктов [Раса Юкнявичене, возможно, имела в виду 6 пунктов, которые работали еще до недавнего закрытия первых двух. – Прим.], то каждый из них должны быть оборудован соответствующими системами наблюдения, рентгеновским аппаратами, - говорит она.

«А таких инвестиций у нас пока что нет», – подчеркнула Раса. Кроме того, она отметила, что необходим и дополнительный человеческий ресурс: «Потому что мы должны охранять нашу зеленую границу, для этого нужно много патрулей».

В этой связи Министерство внутренних дел Литвы, говорит Раса Юкнявичене, оценило ситуацию и приняло решение об уменьшении количества пограничных пунктов. Тем более что на границе с Польшей работает всего один такой пункт (и это при том, что пропорции литовского и польского государств несоизмеримы). Поэтому, снова подчеркнула она, чтобы «нормально контролировать» границу, нужно это количество пограничных пунктов уменьшать.

Бывший министр обратила внимание, что пока вся ситуация с мигрантами не возвращается в «нормальное русло».

«Мы видели в 2021 году, что организовал Лукашенко вместе с Кремлем такую гибридную атаку, используя мигрантов против нас, чтобы создать какой-то хаос. Это была самая настоящая провокация. Сейчас очевидно, что они хотели в Польше и Литве создать такую ситуацию, хаос, чтобы мы занимались проблемами другими, а не тем, чтобы помогать Украине», – подчеркнула Раса Юкнявичене.

Она отметила, что с учетом этого Литва имеет уже соответствующий опыт. Но на фоне того, что продолжается война, нет понимания, на какие провокации пойдет белорусский режим и какие потоки мигрантов еще могут хлынуть в Литву. В этой связи охранять границы нужно особенно бдительно, а для этого нужно иметь ресурсы, подчеркнула бывший министр.

Режимы в КГБ-стиле

Раса Юкнявичьене обратила внимание также на такой аспект, что лукашенковский и путинский режимы работают в стиле КГБ. А значит, на белoрусско-литовском пограничье нужно контролировать не только контрабанду, но и следить за тем, что делают белoрусские спецслужбы. Ведь не единожды литовские службы сообщали о том, что КГБ специально опрашивает людей, которые ездят через пограничные пункты.

Среди тех белoрусов, отмечает бывший министр, кто приезжает в Литву, получает виды на жительство, устраивается в стране на работу, могут быть всякие люди. Ведь белoрусские спецслужбы занимаются вербовкой и находят тех, кто бы работал против Литвы. «Поэтому на это тоже нельзя закрывать глаза, и наши службы должны контролировать эти потоки», – подчеркнула собеседница.

Напомним, на данный момент на белoрусско-литовском пограничье работает 4 пункта пропуска из 6 (18 августа Литва закрыла переходы «Шумскас» и «Твярачус»). После закрытия еще двух пунктов останутся открытыми только два.

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