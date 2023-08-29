СМИ: У Путина появился новый двойник из Беларуси 1 29.08.2023, 7:53

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В прежней жизни он был судьей одного из районов Гродно.

Кандидат психологических наук Дмитрий Попов считает, что у российского президента-диктатора Владимира Путина появился новый двойник, родом из Беларуси.

Такое мнение психолог озвучил в эфире Freedom.

«На меня вышел человек. Я потом провел небольшое расследование, кто он, это действительно житель Гродно. Он сказал, что человек, очень похожий на Путина, два года назад был одним из судей одного из районов города Гродно. Два года назад он исчез так, что никто его не может найти ... Как ни странно, совсем недавно появился двойник Путина, которого я называю «путешественником». Он был в Крыму, в Мариуполе, в Луганске, был в Дагестане, где он целовался-братался-обнимался с населением», — сказал он.

Попов рассказал, что ему прислали фотографию того судьи, он провел измерения, которые, скорее всего, подтверждают, что он - двойник Путина.

«Как ни странно, вся геометрия очень похожа. Я не могу утверждать, что это один и тот же человек, но действительно геометрия черепа у гродненского судьи, пропавшего два года назад, и у появившегося совсем недавно нового двойника Путина». Более того, двойника-«путешественника» русским совсем не жалко. Его сажают в вертолет Ми-8, который является тихоходным и легко поражающимися средствами ПВО. Этот вертолет летит в 100 км от линии столкновения — лакомый кусочек. Его сажают в «Ленд Крузер Прадо», который не был бронирован. Его просят брататься, обниматься, целоваться с совершенно разными людьми, которые не проходят карантин», — отметил психолог.

Он высказал два предположения, почему «белорусского Путина» не берегут в Кремле.

«а) не жалко; б) это может быть основание, его рано или поздно подставят под какой-то удар, чтобы сказать: Путина нет, у нас новая власть, давайте с новой властью как-то решать вопрос», — заметил Попов.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, почему «настоящий» Путин не появляется в публичном пространстве.

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