В Израиле организация «Израильские друзья Украины» добилась отмены выступления театра из РФ 29.08.2023, 11:27

Активисты напомнили, что в апреле актеры «Ленкома» незаконно пересекли границу Украины.

В Израиле благодаря активистам отменили гастроли российского театра «Ленком», актеры которого поддержали войну и президента РФ Путина. Об этом 28 августа сообщается на странице Israeli Friends of Ukraine («Израильские друзья Украины»), заметил «Гордон».

На то, что актеры пропагандистского театра «Ленком» намерены посетить Израиль с гастролями, активисты обратили внимание 27 августа, разместив соответствующий пост в Facebook.

«Очередные агенты пропаганды приезжают в Израиль! На этот раз в Израиль собираются приехать с двумя выступлениями актеры театра «Ленком». Кроме своей роли в советском театральном искусстве, они известны также искренней поддержкой действий российского террористического режима на территории суверенной Украины. Эта политика и преданность пропагандистскому делу в пользу России является основной позицией «Ленкома», и они активно вовлекаются в различные акции поддержки оккупационных войск при любой возможности», – говорится в публикации.

Активисты напомнили, что в январе 2023 года актеры театра выступали перед российскими оккупантами, а в апреле незаконно пересекли границу Украины, чтобы доставить «на территорию боевых действий в подарок террористам машину, наполненную гуманитарной помощью военным, а также амуницию для поддержки оккупации».

По словам активистов они обратились к руководству театра, где запланированы выступления актеров российского «Ленкома», за разъяснениями, а также в МИД и министерство культуры Израиля с целью отменить проведение концертов. Также активистами была создана петиция об отмене гастролей «Ленкома» в Израиле.

«Мы активно вовлечены в этот процесс и будем сообщать о дальнейшем развитии событий», – говорится в публикации.

На следующий день стало известно, что гастроли актеров-пропагандистов из «Ленкома» отменили. На сайте по продаже билетов также сообщается, что запланированные выступления не состоятся.

«Пропаганде в Израиле – не быть! Оба выступления пропагандистского театра «Ленком» отменены! Организаторы откликнулись на многочисленные жалобы, обращения и около 8 тыс. петиций граждан, которые не готовы терпеть пророссийских агентов и отказываются давать им возможность зарабатывать средства для поддержки оккупационных войск террористической России», – говорится в публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».