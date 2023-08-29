Российский военный эшелон прибыл в Брест 29.08.2023, 12:16

Названа цель переброски российских войск на границу Беларуси с Польшей и Украиной.

В Брест прибыл военный эшелон из России. Он доставил контингент РФ, который примет участие в учениях под эгидой ОДКБ.

«В Брест прибыл эшелон с воинским контингентом Российской Федерации для участия в совместном учении с КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2023» на территории Беларуси», – сообщили в Минобороны.

Учения «Боевое братство 2023», частью которых является «Взаимодействие», пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября.

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