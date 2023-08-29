Российский военный эшелон прибыл в Брест
- 29.08.2023, 12:16
Названа цель переброски российских войск на границу Беларуси с Польшей и Украиной.
В Брест прибыл военный эшелон из России. Он доставил контингент РФ, который примет участие в учениях под эгидой ОДКБ.
«В Брест прибыл эшелон с воинским контингентом Российской Федерации для участия в совместном учении с КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2023» на территории Беларуси», – сообщили в Минобороны.
Учения «Боевое братство 2023», частью которых является «Взаимодействие», пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября.