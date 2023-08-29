В Петербурге возникли огромные пробки из-за «тайных» похорон Пригожина 29.08.2023, 12:17

Мероприятие засекретили.

Жители Приморского района Петербурга (РФ) утром 29 августа встали в пробки.

«Перекрыто все движение: со стороны Богатырского, Липовой, Школьной, Полевой, Сабировской», — сообщает читатель «Фонтанки» Денис.

«Школьная улица перекрыта гаишниками у Серебрякова переулка. Машины направляют в объезд по Дибуновской улице», — сообщил другой россиянин.

Плотную пробку наблюдает корреспондент «Фонтанки» на Богатырском проспекте. В «карман» у Серафимовского кладбища никого не пускают.

Серафимовское кладбище — одно из мест, где могут похоронить Евгения Пригожина и других погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области. В ночь на 29 августа у всех входов на кладбище были выставлены наряды правоохранительных органов.

«Все засекретили. Нас в курс не ставят», — заявил «Фонтанке» источник в администрации Петербурга, комментируя возможные похороны Пригожина,

По словам собеседника издания, «задействованные [в организации похорон] на подписке [о неразглашении]».

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