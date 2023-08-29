ВСУ форсировали Днепр и установили флаг Украины, закрепившись на левом берегу 2 29.08.2023, 16:32

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Появилось видео.

Подразделения ВСУ подняли флаг Украины на временно оккупированном левом берегу Днепра на Херсонщине. По информации журналиста Константина Рыженко, флаг подняли вблизи Олешек. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал "Украина 365", пишет dialog.ua.

Местное издание «Мост» отмечает, что на видео — садовый кооператив «Дорожник», расположенный на территории, которая сейчас является «серой зоной». Поднятие флага Украины на временно оккупированной территории Херсонской области также подтвердили в Каховской городской военной администрации.

Военный эксперт Ян Матвеев на своей странице в социальной сети Twitter отмечает, что, по всей вероятности, флаг установила небольшая диверсионная группа ВСУ, однако, судя по видео, чувствуют они себя там довольно уверенно.

«Значит российские военные не контролируют берег полностью», - подчеркивает он.

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