Белорусы столкнулись с последствиями обновления закона о воинской службе 8 29.08.2023, 16:57

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Минобороны рассказало, что будет с поступившими в зарубежные вузы.

В мае 2023 года в Беларуси обновили закон «О воинской обязанности и воинской службе». Согласно поправкам, учеба за границей теперь не является основанием для отсрочки от армии. Это беспокоит родителей тех парней, которые поступили и в российские вузы. Недавно они получили очередной ответ от Минобороны, пишет «Зеркало».

В ответе говорится, что предоставление отсрочки от призыва обучающимся в РФ белорусам возможно «в случае принятия соответствующей государственной программы нашей страны или «союзного государства», реализация которой будет возложена на Министерство образования Республики Беларусь».

Также отмечается, что отсрочка от армии может быть предоставлена на основании статьи 32 закона о воинской обязанности и воинской службе «при наличии соответствующего поручения правительства Беларуси или иного высшего государственного органа».

Согласно положениям данной статьи, отсрочка для продолжения образования за границей может быть предоставлена только тем абитуриентам, которых в иностранные учебные заведения направляют белорусские госорганы. То есть целевикам.

Также отсрочка положена для получения военно-технических специальностей, для прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена по специальности интернатуры и на основании указов Лукашенко.

Если проблема не разрешится, то ближайшая перспектива поступивших парней такая: полтора месяца учебы, потом — армия.

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