В Китае утвердили новые карты страны с частью территории России 8 29.08.2023, 18:28

10,584

«Старший брат» РФ готовится возвращать свои территории?

Китайский государственный сервис «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный, комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России отмечена как входящая в состав Китая.

Речь идет о расположенном на реке Амур Большом Уссурийском острове, разделенном по договору 2008 года между Россией и КНР. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка страны.

«Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», — говорится в пояснительной записке.

Новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах. Они также могут быть применены в качестве справочной базовой карты, отметили в сервисе.

Большой Уссурийский остров (китайское название 黑瞎子島 — Hēixiāzi Dǎo) расположен на реке Амур, ниже устья Уссури, имеет территорию от 327 до 350 км², зависящую от уровня воды в реке. Спор за контроль над островом шел между Россией и Китаем с 1860 года: граница между государствами была проведена по пограничной реке Амур, а статус островов был неопределенным.

Большой Уссурийский вместе с соседним островом Тарабаровым и окружающими их мелкими островами в 1920—1930-е годы были оккупированы советскими войсками. После распада СССР оба острова остались под контролем Российской Федерации.

С 1964 года территория оспаривалась КНР. В 2004 году президент Владимир Путин заключил соглашение о передаче КНР западной части Большого Уссурийского (170 км²), всего Тарабарова и некоторых мелких островов. 14 октября 2008 года по окончании демаркации российско-китайской границы острова Тарабаров, Виноградов, Корейский, Ромашкин и часть острова Большого Уссурийского были переданы Китаю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».