Porsche представил самый мощный Cayenne 29.08.2023, 20:05

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Во сколько обойдется авто?

Электрическая часть гибридной силовой установки у новичка – как на версии E-Hybrid, но двигатель – 4,0-литровый V8 битурбо, так что суммарная отдача составляет 739 л.с. и 950 Нм. И это заметно больше, чем у Turbo GT (у него, напомним, было 659 л.с., 875 Нм). Однако с места до «сотни» бензиновый кроссовер разгонялся за 3,3 секунды, а вот гибрид даже с пакетом GT делает это за 3,6 секунды, а стандартный его вариант еще на 0,1 секунды медленнее.

Но за пакет GT, доступный только для версии Coupe, стоит доплатить не только ради чуть лучшей динамики. Так, с ним автомобиль получает доработанное шасси (заниженное на 10 мм, с измененными углами развала колес, керамическими тормозами и подруливающей задней осью), более широкие шины на передней оси, систему подавления кренов, 22-дюймовые колесные диски, углепластиковую крышу и выпускные патрубки из титанового сплава.

Motor.ru пишет, что простой Cayenne Turbo E-Hybrid обходится без этих опций, зато оснащен двухкамерной пневмоподвеской с раздельными регулировками уровней сжатия и отбоя, а также активным дифференциалом. Также в оснащение модели входят фары HD Matrix LED, спортивные кресла и полностью цифровой кокпит.

На немецком рынке новинка предлагается по цене от 176.324 евро, но за версию с приставкой GTпридется отдать не менее 208.454 евро.

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