Индийская миссия нашла на южном полюсе Луны серу и металлы

Индийская миссия нашла на южном полюсе Луны серу и металлы3
- 29.08.2023, 21:05
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Сейчас ведутся поиски водорода.
Индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-3» обнаружила на южном полюсе спутника Земли следы серы, кислорода, а также металлов, в том числе железа, титана и хрома, сообщила в своем аккаунте в X (бывший Twitter) Индийская организация космических исследований (ISRO).
«Прибор лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии, установленный на борту аппарата, однозначно подтверждает присутствие серы (S) на поверхности Луны вблизи южного полюса», — говорится в сообщении.
Там отмечается, что также подтверждено наличие алюминия (Al), кальция (Ca), железа (Fe), хрома (Cr), титана (Ti), кремния (Si) марганца (Mn) и кислорода (O)
В ISRO добавили, что сейчас ведутся поиски водорода (H).