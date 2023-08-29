Власти Финляндии намерены конфисковать стадион Тимченко и Ротенберга 29.08.2023, 22:14

За долги.

Власти Финляндии собираются изъять крупнейший крытый стадион в Хельсинки Helsinki Halli (бывшая Hartwall Arena), принадлежащий российским миллиардерам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, сообщил Helsingin Sanomat мэр столицы Юхана Вартиайнен.

По его словам, компания попавших под санкции бизнесменов не оплатила последний взнос в 100 тыс. евро за аренду участка, на котором расположена арена. Деньги должны были перечислить в середине июля.

До этого момента городские власти не могли принудительно сменить собственника объекта, так как арендная плата за участок и налог на недвижимость поступали вовремя. Следующий платеж должен быть произведен в середине октября. Если власти его не получат, арену можно будет изъять для последующей продажи.

Вартиайнен выразил надежду, что у площадки появится новый частный владелец, поскольку из-за санкций против ее нынешних хозяев она простаивает с апреля прошлого года — тогда судебные приставы заморозили право владения объектом.

Хельсинки очень нужна большая арена, поскольку городу не хватает места для проведения крупных концертов и спортивных мероприятий. Ранее столичная администрация предложила изменить законодательство таким образом, чтобы стадион можно было вновь использовать по прямому назначению. Вице-мэр по вопросам культуры Пааво Архинмяки отмечал, что нужно разрешить властям «взять арену в управление». Глава города поддержал идею, отметив, что правительству следует рассмотреть такой вариант, «поскольку Россия также агрессивно захватывает западные активы». Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркивала важность того, чтобы процесс был юридически легальным.

Helsinki Halli вмещает 15,5 тыс. зрителей. Она была построена в 1997 году, земельный участок под ней принадлежит муниципалитету. Ротенберг и Тимченко стали владельцами арены в 2013 году, выкупив ее как домашний стадион финского хоккейного клуба «Йокерит». Формально она принадлежит их компании Arena Events Ltd.

В начале 2023 года сообщалось, что на площадку претендовали как минимум три покупателя: международные компании массовых мероприятий ASM Global, CTS Eventim, а также финский бизнесмен Мика Анттонен. Последний говорил, что владелец стадиона в продаже не заинтересован.

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