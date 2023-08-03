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Премьер Канады Джастин Трюдо разводится с женой

  • 3.08.2023, 3:44
Премьер Канады Джастин Трюдо разводится с женой

Пара была в браке с 2005 года.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о разводе со своей женой Софи Грегуар-Трюдо, с которой они были в браке с 2005 года.

Об этом в среду, 2 августа, Трюдо сообщил в Instagram.

Он отметил, что «после многих содержательных и непростых разговоров с женой они приняли решение разойтись».

«Как всегда, мы остаемся дружной семьей, которая глубоко любит и уважает друг друга и все, что мы создали и будем продолжать создавать», — подчеркнул Трюдо.

Также премьер-министр Канады попросил уважать их частную жизнь ради благополучия детей.

Офис премьер-министра Канады отметил, что супруги продолжат периодически участвовать в совместных мероприятиях.

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