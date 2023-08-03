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«Это шесть жизней»: Трамп посчитал, сколько ему придется сидеть в тюрьме

  • 3.08.2023, 7:41
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«Это шесть жизней»: Трамп посчитал, сколько ему придется сидеть в тюрьме
Дональд Трамп

Если его признают виновным по трем уголовным делам.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы. Об этом он написал в обращении к своим сторонникам, пишет американское издание The Hill.

«По имеющимся данным, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней. Но тот, кто пытается отправить другого человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, показывает всем, что сам боится», — написал экс-президент.

Трамп призвал своих сторонников вместе с ним «мирно выступить против скатывания Америки в тиранию» и предложил делать пожертвования на его избирательную кампанию.

Напомним, 1 августа Дональду Трампу предъявлено официальное обвинение в преступлении против Соединенных Штатов и их граждан — в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Это третье и самое серьезное из уголовных обвинений, выдвинутых против Трампа, который пока намеревается снова баллотироваться в президенты в следующем году.

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