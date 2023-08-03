Экспорт белорусского калия рекордно рухнул 1 3.08.2023, 8:41

3,132

Фото: DELFI

Конкуренты «Беларуськалия» оценили размеры снижения поставок.

Компании Nutrien и Mosaic, основные североамериканские конкуренты «Беларуськалия», опубликовали квартальные отчеты. В них содержится оценка поставок калийных удобрений из Беларуси в 2023 году.

Mosaic прогнозирует, что отгрузки белорусских калийных удобрений в этом году будут на 5-6 млн меньше, чем в досанкционный период. Nutrien оценивает снижение беларусских поставок в 4-5 млн т в сравнении с 2021 годом. Экспорт из РФ сократится на 3-4 млн т в сравнении с тем же годом.

В середине июля первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков заявлял, что Беларусь в этом году намерена экспортировать 8 млн т калийных удобрений. С начала года удалось перевалить через терминалы Санкт-Петербурга 2,7 млн т. Обычно наша страна экспортировала 10-12 млн т калийных удобрений.

Nutrien в своем отчете также снизила прогноз мировых поставок калия в этом году до 63-65 млн т. Компания также отмечает, что будет испытывать трудности с экспортом из-за забастовки в порту Ванкувера. Она также обращает внимание на снижение мировых цен на калий во втором квартале на фоне задержки с заключением китайского контракта. Надо отметить, что БКК назвала цену, которую получил канадский трейдер, не соответствующей рыночной ситуацией. В третьем квартале канадцы ожидают роста спроса на удобрения по мере исчерпания запасов у покупателей.

Вместе с тем Nutrien заявила о решении ограничить свой годовой объем производства калийных удобрений до 18 млн т в качестве ответа на сложившиеся рыночные условия.

Согласно отчету компании в первом полугодии она отгрузила чуть больше 6 млн т удобрений, что на 11% меньше, чем в прошлом году. При этом выручка от продаж сократилась на 45% до 2,01 млрд долларов. Средняя цена тонны калия упала вдвое в сравнении с прошлым годом до 334 долларов.

Mosaic в своем отчете также констатирует снижение цен на калийные удобрения. Продажи компании за второй квартал составили 849 млн долларов против 1,6 млрд долларов в прошлом году. При этом в натуральном выражении сбыт калийных удобрений снизился всего на 0,1 млн т до 2,2 млн т. Средняя маржа на тонне калия сократилась за год с 403 до 155 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».